Застрявшие в горах Алтая туристы доставлены вертолетом к посту спасателей

14.08.18 17:36

© РИА Новости. Антон Денисов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Туристы, эвакуированные с вершины Ак-Кем в горах Республики Алтай, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в медицинской помощи, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по региону.

"Спасатели с помощью вертолета успешно эвакуировали всех четверых туристов. Их состояние удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели вывезли туристов из опасной зоны и доставили к сезонному спасательному посту "Ак-Кем". Дальше они будут передвигаться самостоятельно. Спасатели на вертолете вернулись в Горно-Алтайск. Операция завершена", - сказали в пресс-центре.

В воскресенье сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек не могла спуститься с вершины Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров. Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Туристы соорудили временное укрытие. Для спасения людей в Горно-Алтайск в понедельник был перебазирован вертолет МЧС. Его вылет неоднократно откладывался из-за непогоды, однако в 16:01 местного времени во вторник благодаря установлению метеоусловий борт смог вылететь на помощь к туристам.