Ситуация с лесными пожарами в Заполярье стабилизировалась

15.08.18 10:05

© РИА Новости. Павел Львов

15 августа. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области стабилизировалась лесопожарная обстановка, режим ЧС снят, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 14 августа действующих лесных пожаров на территории Мурманской области нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Кольского Заполярья зарегистрировано 166 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 11 тыс. га.

Как сообщалось, в Мурманской области из-за аномально жаркой погоды кратно выросло количество и площадь лесных пожаров. Был введен режим ЧС. Для помощи в тушении возгораний региональной базе авиационной охраны лесов в МЧС России выделили вертолет Ми-8 и самолет ИЛ-76ТД. Кроме того, в борьбе с пожарами принимали участие специалисты из соседних регионов.

В 2017 году в Заполярье произошло всего 20 лесных пожаров на площади более 300 га.