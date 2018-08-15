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15.08.18 10:05
Ситуация с лесными пожарами в Заполярье стабилизировалась
"По состоянию на 14 августа действующих лесных пожаров на территории Мурманской области нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего с начала пожароопасного сезона 2018 года на территории Кольского Заполярья зарегистрировано 166 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 11 тыс. га.
Как сообщалось, в Мурманской области из-за аномально жаркой погоды кратно выросло количество и площадь лесных пожаров. Был введен режим ЧС. Для помощи в тушении возгораний региональной базе авиационной охраны лесов в МЧС России выделили вертолет Ми-8 и самолет ИЛ-76ТД. Кроме того, в борьбе с пожарами принимали участие специалисты из соседних регионов.
В 2017 году в Заполярье произошло всего 20 лесных пожаров на площади более 300 га.
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