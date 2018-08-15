В дело о прекращении финансирования строительства "дома СУ-155" в Костроме может вмешаться Минстрой

15.08.18 10:09

© РИА Новости. Сергей Пятаков

15 августа. Interfax-Russia.ru - Костромская область направила письмо в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с прекращением финансирования строительства многоквартирного дома в Костроме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Застройщик ООО "Стройиндустрия-Холдинг" вынужден приостановить возведение здания. Причина - банк-санатор АКБ "Российский Капитал" прекратил финансирование проекта. По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Минстрой России направлено письмо с просьбой принятия дополнительных мер по возобновлению финансирования и завершения строительства жилого дома с участием средств граждан", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в здании под литером 8 завершен монтаж 10 этажа, части цокольных плит, начат монтаж панелей второго этажа, усилена монолитная фундаментная плита.

"В мае 2015 года Ивановская домостроительная компания, входящая в группу "СУ-155", заявила о приостановлении строительства домов в районе "Агашкина гора" на неопределенный срок. В ситуацию вмешались региональные власти и в 2017 году вместе с банком-санатором разработали дорожную карту. В декабре 2017 года "Стройиндустрия-Холдинг" возобновила работы на неоконченном объекте, но из-за отсутствия финансирования была вынуждена приостановить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России. В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал" (еще 15 домов в Звенигороде были переданы компании "Стройпромавтоматика"). Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей.