Ошибочное заявление: "Натали Турс" вновь пообещал возобновить продажи с октября
  
Вслед за замом: мэра Оренбурга задержали по подозрению во взяточничестве
   
Ответ на вопрос: Сенцов должен сам написать прошение о помиловании, считают в Кремле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
15.08.18 10:09

В дело о прекращении финансирования строительства "дома СУ-155" в Костроме может вмешаться Минстрой

© РИА Новости. Сергей Пятаков
15 августа. Interfax-Russia.ru - Костромская область направила письмо в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с прекращением финансирования строительства многоквартирного дома в Костроме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Застройщик ООО "Стройиндустрия-Холдинг" вынужден приостановить возведение здания. Причина - банк-санатор АКБ "Российский Капитал" прекратил финансирование проекта. По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Минстрой России направлено письмо с просьбой принятия дополнительных мер по возобновлению финансирования и завершения строительства жилого дома с участием средств граждан", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в здании под литером 8 завершен монтаж 10 этажа, части цокольных плит, начат монтаж панелей второго этажа, усилена монолитная фундаментная плита.

"В мае 2015 года Ивановская домостроительная компания, входящая в группу "СУ-155", заявила о приостановлении строительства домов в районе "Агашкина гора" на неопределенный срок. В ситуацию вмешались региональные власти и в 2017 году вместе с банком-санатором разработали дорожную карту. В декабре 2017 года "Стройиндустрия-Холдинг" возобновила работы на неоконченном объекте, но из-за отсутствия финансирования была вынуждена приостановить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России. В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал" (еще 15 домов в Звенигороде были переданы компании "Стройпромавтоматика"). Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.08.18 15:51
Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа в ЦДЛ
.
  15.08.18 15:19
Москва-река объединит районы города единым пространством, уверяет Собянин
.
  15.08.18 15:06
Транспортный каркас "новой" Москвы будет готов к 2023 году
.
  15.08.18 13:08
Движение на "зеленой" ветке московского метро входит в график
.
  15.08.18 12:57
Поезда больше часа не курсируют между "Новокузнецкой" и "Орехово"
.
  15.08.18 11:26
В Москву придут ливни, сильный ветер и град
.
  15.08.18 10:39
Открытые летние террасы появятся на крышах бывших советских кинотеатров в Москве
.
  15.08.18 08:29
Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни на 81 году жизни
.
  14.08.18 16:00
Турникеты из наземного транспорта Москвы уберут с 1 сентября
.
  14.08.18 15:37
В течение месяца с начала работы электробусы в Москве будут бесплатными, заявил Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket