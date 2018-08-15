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15.08.18 10:20
Более десятка гостей госпитализированы с пищевым отравлением в Крыму
"11 человек были госпитализированы в терапевтическое отделение Бахчисарайской больницы в легкой и средней степени тяжести. Жаловались на грибы", - сказал собеседник агентства.
Настоятель монастыря, отец Варнава в разговоре с корреспондентом "Интерфакса" сообщил, что в больницу доставили 11 человек и опроверг информацию некоторых СМИ об отравлении людей грибами.
"Ко мне приехали гости из Украины. Было 18 человек. Им наварили шурпы, жирного плова. Ели и грибной суп. Мужчины также были в горах, что они там ели - тушенку, жареное мясо", - сказал настоятель монастыря.
"Прошел слух отравление грибами - грибы проверенные. Грибы здесь не при чем", - отметил отец Варнава.
По его предположению, гости отравились жирной пищей.
"После посиделки некоторым стало плохо - всего 11 человек. Я вызвал скорую. Людям промыли желудки. Пять человек еще вчера вечером отпустили. Некоторые были под капельницами", - сказал настоятель Свято-Николаевского монастыря.
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