Морпехи ЧФ учатся водить БТРы на плаву в Севастополе

15.08.18 10:26

Фото пресс-службы ЧФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Механики - водители бронетранспортеров БТР-82А из состава подразделений соединения морской пехоты Черноморского флота проводят тренировки по вождению и управлению боевыми машинами на плаву на полигоне в Севастополе, сообщила пресс-служба флота.

"На практических занятиях механики-водители отрабатывают навыки в вождение боевых машин на плаву, форсированию водных преград различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники как по суше и по воде", - отметил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев. Его слова приводятся в пресс-релизе.

В мероприятиях принимают участие около 30 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ЧФ.

"Перед проведением практических занятий по вождению на морском полигоне военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию и провели тренировки по аварийному покиданию БТР-ов на специальных учебных макетах техники", - уточнил А.Рулев.

Ранее, при проведении практических занятий, военнослужащие отработали навыки вождения техники по различным типам дорог, в светлое и темное время суток, а также прошли спецкурсы вождения в экстремальных условиях.