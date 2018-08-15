Более тысячи пожилых кировчан стали жертвами сети нелегальных медицинских центров, ущерб - 60 млн рублей

15.08.18 10:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Полицейские выявили в Кирове медицинские центры, сотрудники которых без специального медицинского образования и лицензии оказывали услуги по диагностике и лечению различных заболеваний, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Незаконную деятельность медцентров организовали две жительницы Тюмени. Нанятые ими в колл-центр работники звонили пожилым жителям Кирова, предлагая пройти бесплатную диагностику здоровья.

"Диагностирование велось с использованием гальванометра. При нажатии сотрудником медцентра на палец пациента менялось сопротивление, и на мониторе компьютера вычерчивался график. Чем сильнее было нажатие, тем выше кривая. На основании этих данных произвольно ставился "диагноз" о наличии неизлечимого или трудноизлечимого заболевания", - сообщила И.Волк.

Обманутые таким образом пациенты соглашались пройти лечение в псевдомедцентре. Стоимость серии сеансов составляла от 60 тыс. до 150 тыс. рублей и, если у посетителя не было денег, ему предлагалось оформить кредит в соседнем помещении: деньги сразу перечислялись на счет фирмы, а пациент получал возможность полечиться с использованием аппарата для домашнего массажа.

"По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного гражданам в результате мошенничества, составляет около 60 млн рублей, а общее количество пострадавших превышает тысячу человек", - подчеркнула И.Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), организаторы незаконного бизнеса арестованы.