Тульская область впервые примет форум волонтеров

15.08.18 10:34

© РИА Новости. Александр Вильф

15 августа. Interfax-Russia.ru - Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" из малых городов и сел 85 регионов примут участие в первом Всероссийском образовательном форуме, который пройдет в сентябре в Тульской области.

"Форум пройдет с 4 по 10 сентября на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока". Это первый федеральный форум России для данной категории добровольцев. От Тульской области в список вошли 30 участников и 45 организаторов форума", - сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Юлию Вепринцеву.

По ее словам, цели форума - формирование проектных команд в сфере гражданско-патриотического воспитания, обучение активистов из муниципальных образований.

Участники форума будут работать в трех секциях - образовательной, мотивационной и тренинговой. В каждой из них пройдут встречи с известными людьми.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что 2018 год объявлен в России Годом добровольца и форум станет одним из центральных мероприятий по развитию добровольческой деятельности в регионе.

"Прошу ответственные органы власти принять все меры, чтобы форум прошел на высоком уровне. Это касается всех организационных вопросов, а также безопасности", - подчеркнул А.Дюмин.