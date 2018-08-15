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15.08.18 10:34
Тульская область впервые примет форум волонтеров
"Форум пройдет с 4 по 10 сентября на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока". Это первый федеральный форум России для данной категории добровольцев. От Тульской области в список вошли 30 участников и 45 организаторов форума", - сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Юлию Вепринцеву.
По ее словам, цели форума - формирование проектных команд в сфере гражданско-патриотического воспитания, обучение активистов из муниципальных образований.
Участники форума будут работать в трех секциях - образовательной, мотивационной и тренинговой. В каждой из них пройдут встречи с известными людьми.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что 2018 год объявлен в России Годом добровольца и форум станет одним из центральных мероприятий по развитию добровольческой деятельности в регионе.
"Прошу ответственные органы власти принять все меры, чтобы форум прошел на высоком уровне. Это касается всех организационных вопросов, а также безопасности", - подчеркнул А.Дюмин.
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