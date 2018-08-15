Открытые летние террасы появятся на крышах бывших советских кинотеатров в Москве

15.08.18 10:39

Фото с сайта мэрии Москвы

15 августа. Interfax-Russia.ru - Террасы с шезлонгами и зонтиками, клумбами, столиками и стульями, киосками с напитками и готовой едой откроются на крышах 25 столичных культурно-досуговых центров, сообщает портал московской мэрии.

Районные центры шаговой доступности создаются на месте бывших советских кинотеатров, проекты утверждены Москомэкспертизой, а архитектурная концепция зданий - Москомархитектурой, говорится в сообщении.

"В программе реконструкции 39 бывших советских кинотеатров, которые превратятся в районные центры шаговой доступности со всей необходимой для семейного отдыха инфраструктурой - кинотеатрами, кафе, магазинами. Большая их часть еще и сможет предложить местным жителям необычное место отдыха - на крыше", - сказал порталу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уверен, что обновленные здания снова станут районными центрами притяжения, как это было в советскую эпоху.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил, что находиться на открытых летних террасах будет абсолютно безопасно: там установят защитные ограждения и предупреждающие знаки.

Отдохнуть на крышах районных центров можно будет только в теплое время года, зимой их будут закрывать для посещений. Вход на террасы для всех горожан будет свободным.