Восстановлено движение на понтонной переправе автодороги "Вилюй" в Якутии

15.08.18 10:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Движение по федеральной автомобильной дороге А-331 "Вилюй" в Якутии открыто и осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Вилюй".

"Информируем о снятии ограничения движения автомобильного транспорта по понтонной переправе через реку Малая Ботуобуйа федеральной автомобильной дороги А-331 "Вилюй" в Мирнинском районе Якутии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в связи с падением уровня воды реки Малая Ботуобуйа в районе 1151 км федеральной автомобильной дороги А-331 "Вилюй" в Мирнинском районе Якутии, выполнялись работы по демонтажу части речных звеньев наплавного моста. Движение по переправе было временно закрыто для всех видов транспорта.

Автодорога республиканского значения "Вилюй" (Якутск - Вилюйск - Сунтар - Мирный) - главная транспортная магистраль западной части региона. Она связывает населенные пункты западной Якутии и крупнейшие на Дальнем Востоке месторождения нефти и газа, алмазоносные районы со столицей республики.