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Ответ на вопрос: Сенцов должен сам написать прошение о помиловании, считают в Кремле
   
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Песков прокомментировал заявление об "отказе в помиловании" Сенцова

© РИА Новости. Сергей Гунеев
15 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он журналистам.

Одновременно Д.Песков отметил, что на данный момент ему больше нечего добавить по вопросу О.Сенцова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

О.Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

13 июля стало известно, что мать О.Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. "Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - говорится в письме Людмилы Сенцовой, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

9 августа Д.Песков сообщил журналистам, что письмо матери О.Сенцова с просьбой о его помиловании поступило в администрацию президента РФ, но пока какой-либо реакции нет. "Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции. Вы знаете, что по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего я пока сказать вам не могу ", - сказал Д.Песков.

10 августа Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. "Я обратилась к комиссии с просьбой рассмотреть это ходатайство как можно скорее", - отметила Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

14 августа украинские СМИ узнали, что просьбу матери О.Сенцова из администрации президента РФ направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

В то же время, как отмечается в ответе администрации президента РФ матери О.Сенцова, который цитирует сайт телеканала "Громадське", "объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание".

В администрации также добавили, что после того, как осужденный сам напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования. При его рассмотрении "учитываются ходатайство других лиц (в том числе родственников)". Также отмечается, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

Украинское издание отмечает, что, по словам сестры О.Сенцова Натальи Каплан, этот ответ свидетельствует о том, что освобождать украинского режиссера не собираются.

"Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании - ИФ) не сработала", - сказала Н.Каплан.

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