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Дело об избиении заключенных в исправительной колонии N5 возбуждено в Забайкалье

© РИА Новости. Валерий Мельников
15 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения двух заключенных в исправительной колонии N5 (ИК-5).

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия к осужденным Александру Нохрину и Евгению Кригеру, ранее сообщившим об избиении сотрудниками ИК-5 Забайкальского края (пп. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Пока дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ФКУ ИК-5", - сообщила "Интерфаксу" юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

По словам юриста, из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 8 июля 2018 года неустановленные сотрудники колонии "при переводе осужденных из одной камеры в другую, в нарушение прав и законных интересов осужденных, явно превышая должностные полномочия, применяя насилие, используя специальные средства, руками и ногами, а также специальными электрошоковыми устройствами, нанесли множественные удары по различным частям тела осужденных Нохрина и Кригера".

В письменном опросе А.Нохрин пояснил юристам, что его пинали и били электрошокером не менее пяти сотрудников колонии, которые "были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром" и которые "были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", сообщила А.Коптеева.

В свою очередь, Е.Кригер рассказал правозащитникам, что сотрудники колонии его били и травили газом, добавила юрист.

В начале августа пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю сообщала, что следователи проводят проверку о неправомерных действиях сотрудников ФСИН в исправительной колонии N5 в Чите.

"В ряде СМИ 1 августа 2018 года появились данные о том, что в исправительной колонии N5, расположенной в городе Чите, несколько заключенных подверглись избиению со стороны сотрудников УФСИН. Данная информация тщательно изучена следователями СКР", - говорилось в сообщении от 2 августа.

Между тем, еще в июле о неправомерных действиях сотрудников ИК-5 заявили правозащитники. Доследственная проверка по заявлению правозащитников ведется с 12 июля 2018 года, уточняет пресс-служба. Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК.

По назначению следователей проводятся судебно-медицинские исследования заключенных на предмет наличия следов применения физической силы.

Отмечалось, что процессуальное решение будет принято следователями после детального выяснения всех обстоятельств инцидента.

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