В Москву придут ливни, сильный ветер и град

15.08.18 11:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 августа. Interfax-Russia.ru - К Москве приближается теплый атмосферный фронт атлантического циклона, погода в регионе резко ухудшится, сообщил Гидрометцентр России в среду.

"Под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого сейчас располагается над Новгородской областью, в ближайший час и с сохранением в течение суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, во второй половине дня местами град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Синоптики уточнили, что первая волна дождя будет связана с теплым фронтом западного циклона, она пройдет достаточно быстро, после полудня уже выглянет солнце и станет жарко.

"Ближе к вечеру Москву вновь накроют плотные грозовые облака. Под влиянием холодного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами и местами с градом", - пояснили в Гидрометцентре.

В зоне атмосферных фронтов ветер будет усиливаться до 17-22 м/с, ожидают метеорологи.