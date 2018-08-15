Один из двух кинотеатров и парк развлечений в Каменске-Уральском закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

15.08.18 11:31

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) с привлечением сотрудников МЧС провела проверку пожарной безопасности в торговых комплексах города, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки были обнаружены грубые нарушения в работе кинотеатра "Кинофокс" на улице Ленина, 36 "а" и в парке развлечений "Ягода-Малина" на проспекте Победы, 75

В частности, как отмечает пресс-служба, в кинотеатре "Кинофокс" нет эвакуационного выхода из помещений первого и второго этажа. А в парке развлечений "Ягода Малина" детская игровая комната находится на путях эвакуации, между боулингом и кафе для противопожарной преграды нет дверей на путях эвакуации.

Прокуратура города направила в суд два иска о запрете эксплуатации этих зданий до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Суд иски удовлетворил.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" местные жители, в Каменске-Уральском работает всего два кинотеатра одной сети.

По данным прокуратуры, были обследованы и другие крупные торговые комплексы Каменска-Уральского, в каждом из них найдены нарушения, такие как нарушения в работе пожарных сигнализаций, захламление эвакуационных выходов, отсутствие огнетушителей и информационных табличек о местонахождении эвакуационных выходов и т.д.

Прокуратура в адрес руководителей пяти юридических лиц внесла представления, а также возбудила 10 дел административных дел по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В результате оштрафованы два индивидуальных предпринимателя и одно должностное лицо, четыре юридических и еще три должностных лица отделались предупреждениями.

Кроме этого, суд удовлетворил иск прокурора и обязал в течение трех месяцев устранить нарушения пожарной безопасности в торговом-центре "Октябрьский" на проспекте Победы, 11.