Тюменские автоинспекторы будут по радио предупреждать водителей об опасных участках на федеральных трассах

15.08.18 11:54

© РИА Новости. Максим Блинов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области усилили контроль на федеральных трассах в связи с тем, что в конце лета возрастает поток машин, владельцы которых вместе с семьями возвращаются из отпусков в соседние регионы - ХМАО и ЯНАО.

Именно в этот период на федеральных дорогах Тюменской области возрастает число ДТП, сообщает в среду региональное управление ГИБДД.

"По гражданским радиостанциям СИ-БИ диапазона автоинспекторы и волонтеры проинформируют водителей об опасных участках трасс, в том числе тех, где идут дорожные работы, а также призовут соблюдать скоростной режим", - отмечается в сообщении.

С начала года на федеральных дорогах региона произошло 191 ДТП, в результате которых погибли 57 человек, 295 получили различные травмы.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе погибли 11 человек, в Уватском - 10.

Основные причины ДТП - выезд на "встречку" и превышение скорости.

"Выезд на встречную полосу зачастую происходит из-за усталости уснувших за рулем водителей, пытающихся проехать большие перегоны без отдыха", - подчеркивается в сообщении.