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15.08.18 12:17

Массовая драка в центре Томска стала поводом для возбуждения уголовного дела

© РИА Новости. Илья Питалев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция Томска устанавливает участников конфликта с участием нескольких человек, который произошел вечером 10 августа на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в среду.

"По факту причинения телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в рамках которого установит обстоятельства конфликта и его участников", - говорится в пресс-релизе.

В видеоролике, из-за которого полиция сначала начала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело, видно, что несколько мужчин дерутся на проезжей части у здания по проспекту Ленина, 111 в Томске, которое располагается недалеко от здания областной администрации. Во время драки один из мужчин лежит на дороге, слышны женские крики.

Очевидцы в соцсетях уточняли, что конфликт произошел между посетителями кафе.

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