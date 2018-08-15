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15.08.18 12:24

24 млрд рублей направят на переселение граждан из аварийного жилья в Якутии до 2024 года

© РИА Новости. Игорь Катаев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет направит 24 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Якутии в рамках национальной программы, софинансирование из республиканского бюджета составит 1%, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"Принято решение, что все мероприятия по переселению пройдут с уровнем софинансировния 99% федеральных средств и 1% республиканских. По другим федеральным программам финансирование составляет 92% федеральных средств и 8% субъектовых", - приводятся в сообщении слова министра архитектуры и строительного комплекса республики Веры Кузаковой.

Для Якутии на переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда сумма из федерального бюджета составит 24 млрд рублей до 2024 года. В частности, 2 млрд 100 млн рублей предусмотрено на 2019 год, с 2020 по 2023 год - по 4 млрд рублей, в 2024 году - 5 млрд рублей.

Отмечается, что вопрос финансирования программы по расселению аварийного жилья врио главы Якутии Айсен Николаев поднял на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Расселение людей из ветхого и аварийного жилья - это один из приоритетов власти. Аварийного жилья в населенных пунктах Якутии не должно быть. Власти республики должны всё сделать, чтобы в максимально короткие сроки снести аварийное жилье", - приводятся в сообщении слова А.Николаева.

Как сообщалось ранее, объем аварийного и ветхого жилья по стране составляет 3%, по Дальнему Востоку - 5%, в Якутии - 15%. Это во многом объясняется особенностями природно-климатических условий, а также отдаленностью от основных транспортных магистралей и изолированностью населенных пунктов.

В 2017 году объем аварийного жилищного фонда Якутии являлся вторым по величине после Иркутской области (545,6 тыс. кв. м) в России. В республике необходимо расселить 30,3 тыс. граждан из 11 тыс. жилых помещений общей площадью 490 тыс. кв. м. Общая потребность в финансовых средствах для расселения составляет 30 млрд 870,92 млн рублей.

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