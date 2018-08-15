Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

15.08.18 12:23

Фото Минобороны РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Практический этап совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой стартовал на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщает в среду Минобороны РФ.

"В ходе практического этапа военнослужащие российских и сербских подразделений отработают совместные действия по занятию полосы обороны, инженерному оборудованию районов, рубежей и позиций, а также ведение разведки воздушного противника, инженерной и РХБ разведки маршрутов выдвижения войск, проведут мероприятия по радиоэлектронной защите, противодействию диверсионным группам и силам специальных операций условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские и сербские военнослужащие на практике отработают ведение маневренной обороны, удержание занимаемых позиций и ведение боя на конечном рубеже.На учении будут широко применяться новые формы и методы ведения общевойскового боя с привлечением средств усиления, визуальной и радиолокационной разведки.

По данным пресс-службы, к учению, которое завершится 17 августа, привлечено около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.