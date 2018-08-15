Ульяновский губернатор сменил главу регионального Минздрава после скандала с госзакупками лекарств

15.08.18 12:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Главный специалист-онколог Ульяновской области Сергей Панченко возглавил министерство здравоохранения региона, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ульяновского Минздрава в среду.

"Оформление всех необходимых документов по его назначению было завершено 10 августа", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук сообщил агентству, что Рашид Абдуллов, который ранее возглавлял областной Минздрав, уволен приказом губернатора.

"Кандидатура С.Панченко была выбрана главой области после продолжительных консультаций с медицинским сообществом и положительных отзывов представителей пациентских организаций", - сказал собеседник агентства.

На сайте министерства здравоохранения Ульяновской области сообщается, что С.Панченко с 1993 по 1997 годы работал урологом в областной клинической больнице, после перешел в онкологический диспансер, где прошел путь от заведующего урологическим отделением до руководителя. С.Панченко является кандидатом медицинских наук, в 2015 году ему присвоено почетное звание заслуженного врача РФ.

В начале августа сообщалось, что Басманный суд Москвы до 1 октября арестовал Р.Абдуллова, который возглавлял ульяновский Минздрав. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данному делу аналогичное обвинение было предъявлено депутату Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову, генеральному директору АО "Ульяновскфармация" Ольге Кузнецовой и ее заместителю Евгению Когану.

По версии следствия, депутат И.Тихонов и Р.Абдуллов, используя свое служебное положение в органах госвласти, оказывали давление и вынуждали представителей медучреждений к заключению контрактов и договоров с АО "Ульяновскфармация".По данным следствия, размер ущерба от их преступных действий составил около 10,5 млн рублей.

Е.Коган и И.Тихонов столичным судом были отправлены под арест до конца августа, а О.Кузнецова была отправлена на этот же срок под домашний арест.

В конце июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медпрепаратов для больниц Ульяновска и области. После обысков Р.Абдуллов был госпитализирован. На время проведения проверки он был отстранен от должности.