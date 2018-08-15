Крымский Генбанк перевел всех клиентов на карты "Мир", перестав принимать карты Visa и MasterCard

15.08.18 12:47

© РИА Новости. Алексей Филиппов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Генбанк (Симферополь) 14 августа прекратил обслуживание ранее выпущенных финансовым учреждением банковских карт платежных систем Visa и MasterCard и теперь сосредоточится только на выпуске карт "Мир".

Как сообщили "Интерфаксу" в банке, кредитная организация отказалась от выпуска карт Visa и MasterCard 23 января. До 14 августа проводилась замена эмитированных карт этих систем на карты платежной системы "Мир".

При этом карты Visa и MasterCard, выпущенные другими банками, будут и далее обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Карты "Мир" Генбанк выпускает с апреля 2016 года.

Генбанк по итогам первого полугодия 2018 года занимал 111-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По состоянию на апрель 2018 года, 99,99999% акций Генбанка принадлежит Собинбанку (Москва, "дочка" банка "Россия").

Генбанк находится под санкциями США, не признающих присоединение Крыма к РФ в 2014 году.