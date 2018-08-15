День празднования Курбан-байрама в Ингушетии будет нерабочим

15.08.18 13:12

© РИА Новости. Денис Абрамов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил 21 августа нерабочим днем в республике в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"В целях создания благоприятных условий для празднования населением республики мусульманского праздника Ид-аль-Адха вторник указом руководителя региона объявлен нерабочим праздничным днем", - сказал собеседник агентства.

Согласно указу, руководителям органов государственной власти и главам муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений и предприятий поручено обеспечить круглосуточное дежурство в праздничный день.

Кроме того, МВД рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории республики в период празднования Курбан-байрама.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии и Северной Осетии решили организовать совместную ярмарку сельхозтоваров для жителей Пригородного района в преддверии мусульманского праздника.

Минсельхоз Ингушетии обеспечит реализацию населению достаточного количества крупного и мелкого рогатого скота во всех муниципальных образованиях республики. Продажа будет осуществляться на сельхозрынках и в специально отведенных местах, за каждым из которых будут закреплены ветеринарные врачи для проверки наличия соответствующих свидетельств, подтверждающих отсутствие заболеваний у скота.

Курбан-байрам - один из главных праздников ислама. В течение трех дней мусульмане просят прощения у близких, посещают могилы предков и молятся, прося Всевышнего о мире и добре.

Праздник тесно связан с хаджем: 10-го числа месяца Зу-ль-Хиджа паломники отправляются в долину Мина, где каждый бросает в столбы, символизирующие Иблиса, семь камешков, подобранных им в Муздалифе. Далее следует жертвоприношение овец, коз или верблюдов.

Мясо принесенного в жертву животного делится на три части: одну раздают бедным, из другой готовят праздничное угощение для друзей и родственников, а третью хозяин может оставить себе.