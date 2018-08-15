Поезда больше часа не курсируют между "Новокузнецкой" и "Орехово"

15.08.18 12:57

© РИА Новости. Роман Галкин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" по направлению из центра прервано уже более часа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в среду.

"Движение поездов на этом участке было прервано из-за возгорания оборудования на контактном рельсе в 11:45", - сказал собеседник агентства.

По его информации, из-за возникшего сбоя на платформах Замоскворецкой линии отмечено скопление пассажиров.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила об отсутствии движения поездов от "Новокузнецкой" до "Орехово" по техническим причинам.