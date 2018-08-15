Путин прибыл в Минводы, примет участие в молодежном форуме "Машук-2018"

15.08.18 13:47

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минеральные Воды, откуда отправится на форум "Машук-2018", где пообщается с молодежью.

Северокавказский молодежный форум "Машук" проводится у подножия одноименной горы на Комсомольской поляне с 2010 года. За восемь лет в форуме приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходит с 10 по 24 августа, в нем принимают участие около 2000 молодых людей.

Планируется, что перед разговором с участниками президент РФ ознакомится с несколькими экспозициями форума.