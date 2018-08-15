Губернатор Кубани возложил ответственность за безопасность экстремальных турмаршрутов на местные власти

15.08.18 14:13

© РИА Новости. Алексей Дружинин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил глав курортных территорий об ответственности за нарушения законодательства на рынке услуг экстремального туризма.

"Летом этого года в крае принят закон, регулирующий организацию авто- и мототуризма на маршрутах повышенной опасности. Есть четкие и прозрачные правила. Задача - жестко контролировать их исполнение. Предупреждаю глав муниципалитетов о личной ответственности. Закон должен работать в полную силу", - заявил глава региона журналистам в среду по итогам состоявшегося в Сочи заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Губернатор подчеркнул, что действующий на Кубани закон требует от организаторов туристических маршрутов обязательного выполнения требований транспортной безопасности, установленных законодательством в сфере туристических услуг, пассажирских перевозок в особых условиях.

Накануне днем в районе села Возрождение автомобиль марки "ГАЗ", в салоне которого находилось шесть пассажиров (в том числе двое детей), опрокинулся в овраг. В результате четыре человека получили тяжелые травмы. Водитель джипа находится в коме, у двоих "тяжелых" - перелом позвоночника. Также тяжелые травмы получил один из двух детей 13 лет. Еще три человека получили ушибы и ссадины, их жизни ничего не угрожает.

Прогулочный джип принадлежал одному из действующих на курорте экстрим-клубов. Следователями установлен владелец автомобиля, который в ходе допроса пояснил, что сдавал в аренду транспортное средство мужчине, который в момент инцидента находился за рулем.

Согласно региональному законодательству, для организации "джипинга" (групповых и индивидуальных поездок по пересеченной местности на автомобилях повышенной проходимости - ИФ) необходимо проведение паспортизации и обустройства маршрутов. Также должны быть зарегистрированы конструктивные изменения автомобилей, а к перевозке туристов нужно допускать только опытных водителей со стажем не менее трех лет.

Транспортные средства, работающие на маршрутах, должны обязательно проходить ежедневный контроль технического состояния перед выездом и после возвращения к месту стоянки. А сопровождающие группы экскурсоводы, инструкторы-проводники и руководители групп обязаны иметь специальную подготовку.