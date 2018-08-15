Mail.ru обратилась в Думу, ВС и Минюст с просьбой об амнистии осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков"

15.08.18 14:05

© РИА Новости. Владимир Песня

15 августа. Interfax-Russia.ru - Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции РФ.

"Сегодня нами были направлены следующие официальные обращения: в Государственную Думу РФ с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий", - говорится в заявлении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Там отмечается, что отдельное обращение было направлено в Верховный суд РФ "с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием сети Интернет (размещение постов, репостов, лайки и т.д.) с целью недопущения повторения подобных случаев в дальнейшем".

"Мы просим Верховный суд указать на необходимость детального установления мотива совершенного деяния, поскольку в соответствии с законодательством мотивом раскрывается истинное содержание социально опасного деяния. При отсутствии мотива действия не могут отсутствовать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм", - говорится в заявлении.

"Также мы просим Верховный суд дать юридические определения таким понятиям, как "пост", "репост", "лайк", "класс" и другим с целью создания правовой базы для объективного рассмотрения подобных дел", - сообщили в компании.

При этом, как отмечается в ее заявлении, "с учетом тяжести содеянного, общественно опасных последствий Верховный суд РФ, на наш взгляд, может рекомендовать, если не может быть применена часть 2 статьи 14 УК РФ, рассматривать уголовные дела с учетом требований статьи 76.2 УК РФ, предусматривающей от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа".

Кроме того, Mail.ru Group обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и иных экспертиз по делам, предусматривающим ответственность за экстремизм.

"Указанная мера необходима, поскольку в разных регионах эксперты по-разному оценивают представленный им на исследование материал", - уточняется в заявлении.

Также компания обратилась к уполномоченному по правам человека РФ с просьбой сформировать обращение в Конституционный суд Российской Федерации с "вопросом о проверке конституционности положений статьи 282 УК РФ в той части, в которой по смыслу, придаваемому таким приложением расширительным подходом к правоприменительной практике, они применяются в ущерб гарантированным статьей 29 Конституции РФ правам и свободам, и не соответствуют статье 29 Конституции, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей".

"Нами сегодня также направлен отдельный запрос министру внутренних дел РФ и председателю Следственного комитета РФ по ситуации конкретно в Барнауле", - говорится в заявлении.