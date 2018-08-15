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15.08.18 14:24

Полноценная военно-морская база должна быть построена в Дагестане

© РИА Новости. Михаил Климентьев
15 августа. Interfax-Russia.ru - В Каспийске будет построена полноценная военно-морская база, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", - сказал С.Шойгу в Каспийске на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии (КФл) в Республике Дагестан.

При этом он отметил, что один из важнейших вопросов - "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учётом развития судоремонтных мощностей региона".

Министр напомнил, что решение о передислокации КФл из Астрахани на территорию Дагестана было принято в 2017 году.

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.

По данным Минобороны РФ, КФл целиком будет переведена из Астрахани, где базируется в настоящее время, на территорию Республики Дагестан. Основными местами базирования флотилии станут Каспийск и Махачкала.

В частности, в Каспийске развёрнута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жильё, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.

Уже сегодня активно ведутся работы по созданию инфраструктуры военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал работу военный госпиталь, формируется фонд служебного жилья.

Для размещения корабельно-катерного и судового состава ведётся строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале, возводятся объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны.

Сегодня в своем составе флотилия имеет надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиацию, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения. За последние три года боевой состав КФл серьезно обновился. В её состав принято 18 новых кораблей и вспомогательных судов флота. В частности, в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М": "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооружённых универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".

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