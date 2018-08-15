Хедлайнерами рок-фестиваля "Чернозем" в Тамбовской области станут "ДДТ", "Ленинград" и "Кипелов"

15.08.18 14:41

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Группа "ДДТ" с концертом "История звука" выступит в первый день рок-фестиваля "Чернозем", который пройдет в Тамбове с 17 по 19 августа, сообщили организаторы фестиваля.

17 августа на открытой площадке у Татарского вала выступят: "Презумпция Невменяемости", "Маша и Медведи", "Порнофильмы", "Пилот" и "Lumen". Хедлайнером второго дня станет "Кипелов" с концертом "15 лет группе". 18 августа так же выступят Casual", "План Ломоносова", Виктор, "Город 312, а так же Глеб Самойлов & The Matrixx.

В третий день на концертную площадку выйдут: "Приключения Электроников", "Эпидемия", Найк Борзов, НАИВ, Noize MC. Завершит фестиваль группа "Ленинград" с программой "20 лет на радость".

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль "Черноземье" включен в топ самых лучших и популярных у туристов open-air (опен-эйр) фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.

Как один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма рок-фестиваль "Чернозем" второй год проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области.

Фестиваль ежегодно проводится под открытым небом в пригороде областного центра, в непосредственной близости от памятника истории - Татарского вала. Для гостей создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания.

В прошлом году "Чернозем" посетили около 20 тыс. человек из более чем 120 городов России, Казахстана, Украины, других стран ближнего зарубежья, а также из Германии и США.