Комиссия ЯНАО по вопросам помилования не приняла ходатайства по Сенцову

15.08.18 14:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 августа. Interfax-Russia.ru - В комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступили два ходатайства о помиловании осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора округа.

"Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба - не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что ходатайства от матери О.Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в среду о безосновательности обвинений в адрес властей РФ по вопросу о помиловании О.Сенцова. "Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал Д.Песков журналистам.

Позднее руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах, Павел Чиков заявил, что О.Сенцов не будет просить о помиловании.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.