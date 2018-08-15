Транспортный каркас "новой" Москвы будет готов к 2023 году

15.08.18 15:06

© РИА Новости. Илья Питалев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Сформировать транспортный каркас присоединенных территорий столицы планируется к 2023 году, заявил "Интерфаксу" в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К 2023 году будет существенно расширена транспортная сеть в новых округах, причем появятся как новые дороги, так и новые участки и линии метро", - заявил М.Хуснуллин.

Он отметил, что за это время планируется завершить продление Сокольнической линии метро от "Саларьево" до "Коммунарки", а также Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внуково", таким образом, впервые в истории города метро придет в международный аэропорт.

"Помимо этого, будет завершена реконструкция Калужского, Киевского и Боровского шоссе, завершится строительство новых поперечных дорог-связок", - сказал М.Хуснуллин.

Он добавил, что также за это время будет запущена Центральная кольцевая автодорога, которая разгрузит действующий МКАД и вылетные магистрали мегаполиса.

Глава стройкомплекса напомнил, что с начала этого года в "новой" Москве уже введены в эксплуатацию участок трассы М-3 "Украина" от "Сосенок до Ямонтово" протяженностью 8,4 км, а также эстакада на Варшавском шоссе и тоннель на Калужском шоссе. Общая протяженность введенных уже в этом году дорог в ТиНАО составляет 19,8 км.

М.Хуснуллин также рассказал, что на территории "новой" Москвы на базе строящихся станций метро планируется разместить транспортно-пересадочные узлы с перехватывающими парковками, появятся и новые станции на реконструируемых железнодорожных направлениях - Курском и Киевском.

Всего за шесть лет в ТиНАО построено более 100 км дорог, 19 мостов, тоннелей и эстакад, а также открыты две станции метро на Сокольнической линии.