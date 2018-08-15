Размер пенсий в РФ нужно довести до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы

15.08.18 15:17

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшие годы должна быть решена задача поднять уровень пенсий в России до 20 - 25 тысяч рублей.

"Размер сегодняшних пенсий не устраивает никого. Наша задача выйти в ближайшие годы на уровень 20-25 тысяч рублей", - заявил В.Володин журналистам в среду.

В среду спикер провел рабочее совещание по подготовке парламентско-общественных слушаний, намеченных на 21 августа, сообщает пресс-служба Госдумы.