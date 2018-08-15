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15.08.18 15:19

Москва-река объединит районы города единым пространством, уверяет Собянин

© РИА Новости. Александр Вильф
15 августа. Interfax-Russia.ru - Благодаря реализации проекта обустройства набережных Москвы-реки различные районы города будут объединены единым городским пространством, заявил кандидат на должность мэра столицы Сергей Собянин во время "круглого стола" по вопросам благоустройства в среду.

"Все города мира считают очень важной реку, которая протекает через город. Эти города появились во многом благодаря этим рекам. Не было бы Москва-реки, не было бы города Москвы. К сожалению, с советской застройки получилось так, что две трети набережных Москва-реки вообще не были доступны для горожан ни в каком виде. Это были или заросшие, либо промышленные территории", - сказал С.Собянин.

По его словам, гуляющих было мало даже на центральных набережных столицы.

"Кремлевская набережная была пустырная. Казалось бы, ну почему там пустынная. После появления "Зарядья" появилось множество гуляющих людей. То есть мы должны благоустраивать существующие набережные, наполнять их жизнью. Дальше мы должны реорганизовывать промышленные зоны, реновировать их таким образом, чтобы отодвигать от Москвы-реки не только саму промзону, но и новый жилищный фонд и дороги. Самое простое и очень дешево - вдоль Москвы-реки проложить дороги. Но не надо этого делать. Проложив дорогу возле кромки воды, мы убиваем набережную и убиваем реку", - подчеркнул кандидат в мэры.

Он убежден, что там, где это еще возможно, дороги необходимо отодвигать от реки, как это делается, например, на ЗИЛе.

"Разные части Москвы-реки должны благоустраиваться по-разному, но, в конечном счете, стать единым пространством", - подытожил С.Собянин.

Кроме того, отметил он, благоустраиваться должны территории вдоль других небольших городских рек.

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