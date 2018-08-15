Граждане России не пострадали в результате обрушения моста в Генуе

15.08.18 15:38

© РИА Новости. Карло Альберто Алесси

15 августа. Interfax-Russia.ru - Россияне не пострадали в результате обрушения моста в Генуе, заявляют в МИД РФ.

"За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

На Смоленской площади выразили соболезнования в связи с инцидентом. "С чувством глубокого переживания восприняли сообщения о произошедшем вчера вблизи итальянского города Генуи крушении моста, приведшем к многочисленным человеческим жертвам. По последней информации, в результате катастрофы погибли 37 человек, ещё около десятка считаются пропавшими без вести", - заявили в МИД РФ.