Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа в ЦДЛ

15.08.18 15:51

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15 августа. Interfax-Russia.ru - Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится в субботу в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

"Прощание с Эдуардом Успенским состоится 18 августа в 11:00 мск в ЦДЛ. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦДЛ в среду.

Э.Успенский скончался в Москве на 81-м году жизни во вторник.