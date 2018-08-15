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15.08.18 15:51
Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП под Тулой
"Сегодня днем на 5-м км автодороги "Алексин-Игнышёвка-Ламоново" столкнулись автомобили "Рено Сандеро", "Шевроле Круз" и "Рено Дастер". По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля "Рено" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя автомобилями", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП пострадали водители "Шевроле" и "Дастера", а также женщина и трое детей 12, 15 и 17 лет, находившиеся в салоне "Рено Дастера".
Обстоятельства автоаварии устанавливаются.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в 13:32 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о столкновении трех машин на автодороге "Алексин-Ламоново". К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
"Имеются пострадавшие", - отметили в пресс-службе.
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