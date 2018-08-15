Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП под Тулой

15.08.18 15:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 августа. Interfax-Russia.ru - Три машины столкнулись в Алексинском районе Тульской области, пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в среду в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Сегодня днем на 5-м км автодороги "Алексин-Игнышёвка-Ламоново" столкнулись автомобили "Рено Сандеро", "Шевроле Круз" и "Рено Дастер". По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля "Рено" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя автомобилями", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали водители "Шевроле" и "Дастера", а также женщина и трое детей 12, 15 и 17 лет, находившиеся в салоне "Рено Дастера".

Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в 13:32 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о столкновении трех машин на автодороге "Алексин-Ламоново". К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

"Имеются пострадавшие", - отметили в пресс-службе.