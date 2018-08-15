Семь человек пострадали при столкновении бензовоза с маршруткой под Волгоградом

15.08.18 16:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 августа. Interfax-Russia.ru - Семь человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в отделе ГО и ЧС райадминистрации в среду.

"Сегодня днем бензовоз врезался в маршрутное такси, которое остановилось на обочине трассы, чтобы высадить людей. По предварительным данным, пострадали семь человек, в их числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, что в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Между тем, в пресс-службе регионального управления МВД агентству сообщили, что, по предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей.

"За медицинской помощью обратилась женщина на девятом месяце беременности и двое детей. У семилетнего мальчика диагностирован перелом бедра, а у четырехлетнего мальчика ушибы и ссадины", - сказала руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.