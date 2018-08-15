Тульские власти намерены вывести малый бизнес из "тени"

15.08.18 16:27

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

15 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области считают одним из приоритетных направлений своей работы легализацию деятельности предпринимательских структур, сообщила председатель облкомитета по предпринимательству и потребительскому рынку области Татьяна Лапаева журналистам в среду.

"По поручению главы региона разработан и утвержден комплексный план противодействия "теневому" бизнесу в Тульской области на период 2018-2021 годы. Главная задача - обеспечить выход бизнеса в легальную плоскость", - сказала Т.Лапаева.

По ее словам, число субъектов малого и среднего предпринимательства за год увеличилось на 5,5% - до 62,3 тыс. За 7 месяцев ими заключены договоры с крупнейшими заказчиками на общую сумму 13,9 млрд рублей, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 10,3 млрд рублей.

По итогам первого полугодия количество экспортно ориентированных предприятий в области увеличилось на 44%.

По словам главы комитета, в текущем году внедрены специальные меры господдержки приоритетных сфер предпринимательской деятельности - туризм, социальная сфера.

Еще одним новшеством является поддержка предпринимателей, работающих в моногородах. Для них введена специальная льготная ставка по микрозаймам - 3% на сумму до 3 млн рублей и срок до трех лет. Кроме того хозяйствующие субъекты могут получить субсидию на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, транспортных средств по договорам лизинга. На эти цели предусмотрено около 8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Т.Лапаева анонсировала, что в сентябре планируется открытие в Туле нового здания регионального бизнес-инкубатора площадью 3,8 тыс. кв. м, рассчитанного на 200 рабочих мест.