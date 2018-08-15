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15.08.18 16:39

Пожар в многоквартирном доме в Краснодаре потушен, пострадавших нет

© РИА Новости. Илья Питалев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидировали возгорание в двух квартирах жилого многоэтажного дома в Краснодаре, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"Ликвидация пожара по ул. Селезнева объявлена в 14:52 мск. Погибших и пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в среду днем загорелись две квартиры на девятом этаже 9-этажного жилого дома по ул. Селезнева в Краснодаре. Пожарные вывели из здания 35 человек. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

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