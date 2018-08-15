|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.08.18 16:54
Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" пополнился канадским защитником Постмой
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год. В "Ак Барсе" Постма будет выступать под №4.
Ранее хоккеист выступал за "Свифт Каррент Бронкоз" (Свифт Каррент, Канада), "Калгари Хитмен" (Калгари, Канада), "Чикаго Вулвз" (Роузмонт, США), "Атланта Трэшерз" (Атланта, США), "Виннипег Джетс" (Виннипег, Канада), "Сент-Джонс Айс Кэпс" (Сент-Джонс, Канада), "Манитоба Муз" (Виннипег, Канада), "Бостон Брюинз" (Бостон, США), "Провиденс Брюинз" (Провиденс, США).
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket