Более десятка детей подхватили кишечную инфекцию на спортивных сборах в Екатеринбурге

15.08.18 17:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Спортивный комплекс "Катюша" в Екатеринбурге могут закрыть из-за вспышки кишечной инфекции среди детей.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что заболели 11 детей, находившихся на сборах по спортивной гимнастике в школе N181 Екатеринбурга.

"9 августа это началось. На сегодняшний день новых случаев не зарегистрировано. Несколько детей остаются в больнице, но они в удовлетворительном состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Предварительно установлено, что дети подхватили кишечную инфекцию, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проверили спортивный комплекс "Катюша", школу N181 и кафе "RedwoodCafe", где кормили детей.

"Проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявлен источник инфекции - сотрудник "RedwoodCafe". Отстранен от работы", - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что кафе и спорткомплекс работали без уведомления о своей деятельности Роспотребнадзора.

"Составлены протоколы о временном запрете деятельности, материалы переданы в суд. В настоящее время спортивный комплекс и кафе не работают", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, подготовлен иск в суд о ликвидации юридического лица в отношении этих двух организаций.