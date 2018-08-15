Костромской губернатор распорядился оказать помощь свинокомплексу "Шувалово"

15.08.18 17:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 августа. Interfax-Russia.ru - Костромской губернатор Сергей Ситников поручил провести проверку сельхозпредприятий региона и оказать максимальную поддержку комплексу "Шувалово", в котором произошел пожар, и погибла часть свиней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Департаменту АПК совместно с профильными органами власти необходимо провести проверку сельхозпредприятий, чтобы установить, при возведении каких объектов использовались схожие материалы. Информацию по данным объектам необходимо передать в региональное управление МЧС, чтобы у специальных служб были исчерпывающие данные о степени угрозы при возможном возгорании", - подчеркнул С.Ситников.

По предварительной версии, пожар на свиноферме, принадлежащей АО "Шувалово", 9 августа произошел из-за замыкания электропроводки, а способствовал ему вспененный полиуретан, используемый в обшивке здания.

Кроме того глава региона отметил, что предприятие "Шувалово" реализует в регионе важный инвестпроект, и после пожара в свинокомплексе нуждается в поддержке, так как собственные средства направило на восстановительные работы.

"Глава региона поставил перед департаментом АПК и департаментом финансов задачу ускорить доведение мер господдержки до предприятий, входящих в холдинг "Шувалово", чтобы средства были своевременно направлены на реализацию инвестпроекта", - отметил собеседник агентства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Шувалово" зарегистрировано в марте 1993 года. Основной вид деятельности - разведение свиней и выпуск колбас. Уставный капитал АО - 34 тыс. 227 рублей. Совладельцами являются три физических лица.