Рязанская область собрала 256 тонн ягод, почти удвоив результат 2017 года

15.08.18 17:33

© РИА Новости. Игорь Онучин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Рязанской области завершили сбор ягод, урожай составил 256 тонн, сообщила в среду пресс-служба Минсельхоза региона.

По сравнению с прошлым годом урожай увеличился в 1,84 раза (в 2017 году было собрано138,8 тонны ягод).

В частности, сбор земляники садовой составил 168 тонн (рост на 105,8 тонн), черной смородины 78 тонн (рост на 33,1 тонны), малины - 10 тонн (рост на 7,1 тонны).

"Ягоды собирали в хозяйствах Рязанского и Старожиловского районов. Крупнейшим производителем стало ООО "Авангард", где получено 156 т земляники, 75 т черной смородины и 8 т малины. Кроме того ягоды успешно выращивают в крестьянско-фермерском хозяйстве Айюбовой С.А и ООО "Золотой колос"", - говорится в сообщении.