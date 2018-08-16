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16.08.18 12:54
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М вышел на заводские испытания
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова в четверг состоялась церемония выкатки и передачи нового самолёта на этап наземных и лётных испытаний.
В пресс-службе "Туполева" сообщили журналистам, что в ходе глубокой модернизации Ту-22М3М было заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), что позволило повысить и точность навигации, и уровень автоматизации управления самолётом.
"Результатом проведённых работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса", - заявили в компании.
По данным разработчика, вооружение нового самолёта составят управляемые ракеты, свободнопадающие и управляемые бомбы.
Ранее командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш заявил "Интерфаксу", что скорость и дальность полёта нового бомбардировщика Ту-22М3М увеличены в результате модернизации.
"Мы на эти самолёты будем ставить новые двигатели модернизированные, которые, соответственно, более экономичны и позволят увеличить и дальность, и скорость, и улучшить характеристики", - заявил С.Кобылаш, отвечая на вопрос агентства о характеристиках глубоко модернизированного Ту-22М3М.
В настоящее время, максимальная скорость полёта строевого Ту-22М3 составляет около 2 тыс. км/ч, а дальность полёта - до 6 тыс. км.
О создании первого опытного образца Ту-22М3М было объявлено компанией "Туполев" 7 августа.
13 августа её генеральный директор Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что заводские лётные испытания Ту-22М3М начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря, затем самолёт будет передан на государственные совместные испытания (ГСИ).
"По результатам государственных испытаний будет принято решение об объёме первой партии строевых самолётов, подлежащих модернизации", - сказал он.
По словам А.Конюхова, в 2019 году "Туполев" начнёт глубокую модернизацию парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков в облик Ту-22М3М.
Ранее он сообщил, что глубокая модернизация позволит расширить боевые возможности самолёта, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.
"В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолётное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс", - сказал А.Конюхов. По его словам, значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.
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