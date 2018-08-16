Электробус производства "Волгабаса" за месяц тестирования сэкономил Сургуту более 70 тыс рублей

16.08.18 10:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Алексей Мальгавко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Первый электробус в Югре в ходе испытаний, проходивших в течение месяца в Сургуте, перевез 12 тыс. пассажиров и позволил сэкономить бюджету более 70 тыс. рублей, сообщается на сайте городской администрации.

"Электробус (за месяц - ИФ) проехал почти 4,6 тыс. километров, потребил 6,9 тыс. киловатт электроэнергии, что эквивалентно 31 тыс. рублей. Если бы заправляли транспортное средство дизельным топливом, то потратили бы 102 тыс. рублей. Экономия на топливе - значительна. (...) Таким образом, электробус обходится предприятию в эксплуатации на 9% дешевле, чем другие автобусы", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании АО "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта" ("СПОПАТ") Максима Соколова.

Он сообщил, что за время эксперимента в Сургуте электробусом компании ООО "Волгабас" было перевезено 12 тыс. пассажиров, среднедневной пробег составил 150 км, "водители и пассажиры положительно оценили эксплуатацию машины". Положительной характеристикой электробуса, отмечается в сообщении, также стали экологичность, плавный и бесшумный ход, экономичность в эксплуатации и легкость в обслуживании.

При этом, несмотря на более высокую стоимость электробусов по сравнению с обычными автобусами, власти Сургута прорабатывают вопрос об их возможной покупке.

Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства местной администрации Игорь Газизов, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, что для этого нужно провести испытания данной техники в зимних условиях, после чего и "будет принято окончательное решение".

"Мы были бы рады закупить подобные автобусы. (...) Сегодня разрабатываются окружные и государственные финансовые программы, которые в будущем позволят компенсировать затраты на приобретение подобных автобусов. Для города и бюджета "СПОПАТ" затраты могут снизиться. Видение у нас по этому вопросу оптимистичное. Надеюсь, наши ожидания оправдаются", - отметил И.Газизов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" советник главы Сургута Александр Оверчук, планируется, что электробус пройдет испытания в Сургуте в декабре 2018 года. "Электробус планируется испытать в зимних условиях Сургута в декабре текущего года. После этого администрация и будет принимать решение о возможной закупке данного транспортного средства", - сказал он.

А.Оверчук уточнил, что стоимость одного электробуса с завода составляет 24 млн рублей, при этом для Сургута он обойдется в 16 млн рублей. Остальное компенсирует государство. "Для сравнения: обычный автобус "МАЗ" стоит 8,5 млн рублей", - добавил А.Оверчук.

Ранее сообщалось, что первый в Югре электробус отечественной компании ООО "Волгабас" приступил к тестовым испытаниям в Сургуте с 12 июля на городском маршруте N11. Как пояснял агентству "Интерфакс-Урал" советник главы города Сургута А.Оверчук, элекстробус по данным производителя способен выдерживать температуры от плюс 50 до минус 45 градусов по Цельсию и адаптирован к работе в северных условиях, оснащен климатической установкой, рассчитан на 90 пассажиров и на одной подзарядке способен проехать до 300 км.

По данным властей Сургута, в настоящее время в России - всего четыре подобных транспортных средства. Их испытания прошли в Санкт-Петербурге, Липецке, Волгограде, Симферополе и Тобольске. Испытания электробуса планировалось провести в Сургуте еще минувшей зимой. Ожидалось, что он будет доставлен в город в декабре 2017 года, чтобы понять, насколько подходит для местных климатических условий. Однако завод-изготовитель отправил машину на дополнительную обкатку в Москву.

ООО "Волгабас" входит в группу компаний Volgabus. Компания производит городские, пригородные и междугородные автобусы на заводе в г.Волжский Волгоградской области. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 81,8% уставного капитала ООО "Волгабас" принадлежит ООО "ФК "Развитие" (единственный владелец - Рустам Яппаров), 13,41% - Юниаструм банку, еще 4,79% контролирует ООО "Юниаструм капитал".

АО "СПОПАТ" зарегистрировано в Сургуте. Является главным городским перевозчиком. На 100% принадлежит администрации Сургута.