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16.08.18 10:14

Первый вице-президент Федерации кикбоксинга России арестован по обвинению в хищении бюджетных средств

© РИА Новости. Алексей Вовк
16 августа. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Фаригата Касымова, обвиняемого в хищении более 1 млн рублей, выделенных из областного бюджета на спортивные мероприятия, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Центрального районного суда в четверг.

"Суд в среду вечером вынес постановление об аресте обвиняемого на два месяца, до 14 октября", - сказал сотрудник суда.

Ранее сообщалось, что бывший тренер одной из спортивных школ Челябинска задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, он получил от областного казенного учреждения "Центр спортивной подготовки Челябинской области" 1 млн 93 тыс. рублей на финансирования спортивных мероприятий, а впоследствии присвоил средства и предоставил в бухгалтерию фиктивные документы об их расходовании на оплату проживания и питания спортсменов.

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