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16.08.18 10:10

РФ усиливает эскадру у берегов Сирии новым кораблем с ракетами "Калибр"

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
16 августа. Interfax-Russia.ru - Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота РФ "Вышний Волочек" с крылатыми ракетами "Калибр" направлен в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море, сообщили в четверг в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении.

По данным флота, "Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочёк" принят в состав Черноморского флота 1 июня этого года.

"Вышний Волочёк" - шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе. Заложен 29 августа 2013 года, спущен на воду 22 августа 2016 года.

В настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии.

Еще два - "Зелёный Дол" и "Серпухов" - первоначально были в составе ЧФ. В конце 2016 года они совершили межфлотский переход и усилили Балтийский флот с базированием в Балтийске (Калининградская область). Все пять МРК в разное время задействовались для уничтожения крылатыми ракетами "Калибр" боевиков в Сирии.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в начале марта в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские надводные корабли, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии по террористам ИГ (запрещенная в РФ группировка).

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в Тартусе.

В Сирии выполняют задачи центр по примирению враждующих сторон, подразделения военной полиции и сил специальных операций Минобороны РФ, саперы.

В декабре прошлого года официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.

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