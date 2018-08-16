Альпиниста с сердечным приступом эвакуировали с Эльбруса вертолетом

16.08.18 10:44

© РИА Новости.

16 августа. Interfax-Russia.ru - Вертолет доставил с Эльбруса в поселок Терскол альпиниста, у которого произошел сердечный приступ, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС Росси по КБР Кантемир Беров.

"Обратившийся за помощью альпинист был застрахован, и за счет страховки использовали частный вертолет для его эвакуации в поселок Терскол", - сказал К.Беров.

Как сообщалось, в 07:40 в четверг поступила информация о том, что на Эльбрусе, на высоте 5300 метров, участнику восхождения 1962 года рождения потребовалась экстренная помощь в связи с сердечным приступом.

Для оказания помощи вышли четверо спасателей отряда Центроспас МЧС России в количестве, использовали ратрак.