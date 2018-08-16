Между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя "Ласточка"

16.08.18 10:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Движение второй, вечерней, пары скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Псков - Санкт-Петербург начинается с 24 августа, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15 мск и прибывать в Псков в 23.45 мск. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05 мск с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21.35 мск. Продажа билетов на поезд уже открыта.

Запуск вечерней пары "Ласточки" осуществляется в рамках договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства ОАО "РЖД" в целях развития межрегионального сообщения.

"Утренний рейс "Ласточки" показал колоссальную востребованность. Загрузка поезда составляет 100%. Вместе с тем у пассажиров не было возможности совершить однодневную поездку в Псков или Санкт-Петербург. Приходилось либо оставаться на ночевку, либо выбирать другой вид транспорта для возвращения домой. Глава региона отреагировал на обращения пассажиров, провел переговоры с руководством РЖД и теперь "Ласточка" будет "летать" по маршруту Псков - Санкт-Петербург два раза в день", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Александра Кузнецова.

Кроме того, в схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре, добавил А.Кузнецов. Таким образом, "Ласточка" будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.

Помимо этого продолжаются переговоры с ОАО "РЖД" по сокращению времени движения поезда на 15 минут.

Как сообщалось, утренняя пара поездов отправляется с Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55 мск, из Пскова - в 6.00 мск. Пассажирам доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы. В августе билеты на "Ласточку" будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тыс. рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.