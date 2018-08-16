Тамбовский губернатор рассчитывает на господдержку при реконструкции аэропорта "Тамбов"

16.08.18 10:47

© РИА Новости. Игорь Руссак

16 августа. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассчитывает на участие в федеральных программах, которые позволят софинансировать реконструкцию аэропорта "Тамбов", сообщает пресс-служба администрации региона.

В среду в Москве тамбовский губернатор встретился с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым, чтобы обсудить возможность включения мероприятий по реконструкции аэропорта в документы стратегического планирования Российской Федерации.

А.Никитин заявил, что проведение реконструкции аэропорта "Тамбов" является одним из приоритетных проектов региональной власти, включенных в Стратегию социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года.

Конкурс на разработку проектно-сметной документации на работы по реконструкции прошел в августе прошлого года. Победителем стало АО АО "Новая Авиация" из Санкт-Петербурга, предложившая цену в 59 млн рублей при начальной цене 90 млн рублей.

В рамках работ планируется обустройство новой искусственной взлетно-посадочной полосы, обеспечивающей прием современных воздушных судов, в том числе авиакомпаний-лоукостеров, а также рулежных дорожек и перрона. Кроме того, запланирована реконструкция аэровокзала, организация контрольно-пропускного пункта, строительство грузового терминала, расширение склада горюче-смазочных материалов, модернизация прочей аэропортовой инфраструктуры с расчетом на обеспечение качественного обслуживания прогнозных темпов роста пассажиро- и грузопотоков.

В настоящее время разработка проектно-сметной документации продолжается.

"В связи с этим А.Никитин и ходатайствует о включении объекта "Реконструкция аэропортового комплекса "Донское" (г. Тамбов)" в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и проект Стратегии пространственного развития России. Со своей стороны администрация области готова обеспечить необходимую долю софинансирования части работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - сообщает пресс-служба.

В 2010 году аэропортовый комплекс "Тамбов" из федеральной собственности был передан в собственность Тамбовской области. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение "Аэропорт "Тамбов". За последние пять лет более чем на 45% увеличилось количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями через аэропорт "Тамбов" на регулярных авиарейсах. Сейчас из аэропорта "Тамбов" круглогодично выполняются полеты в Москву и Санкт-Петербург, а в летний период - в Сочи и Симферополь.

В рамках отраслевой государственной программы Тамбовской области авиакомпаниям предоставляются субсидии на организацию выполнения регулярных авиарейсов из тамбовского аэропорта. В бюджете области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на данные цели предусмотрено более 88 млн рублей.