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16.08.18 10:58

Ливень принес в столицу до 32 мм осадков

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 августа. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, прошедший в столичном регионе в среду вечером ливень с грозами и местами с градом дал прирост осадков в городе от 7 до 32 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области в четверг.

"Наибольший прирост осадков - 32 мм - зафиксирован на юго-западе Москвы в районе проспекта 60-летия Октября, в центре Москвы выпало 20 мм дождей, в Тушино - 18, а на метеостанции на ВДНХ, по которой ведется история метеонаблюдений - 14 мм, что составляет пятую часть месячной нормы дождей", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, рассказал он, также неравномерно прошли сильные дожди и по области. Так, если в Клину во время ливня выпал лишь 1 мм дождей, в Кашмире - 2 мм, в Черустях - 3 мм, то в Можайске за несколько часов выпало 60 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, в четверг днем в Москве температура воздуха составит 22-24 градуса тепла, существенных осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам, с пятницы и до конца текущей недели москвичей ожидает сухая погода, в дневные часы воздух будет прогреваться до 23-25 градусов.

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