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16.08.18 11:09

Апелляция поддержала застройщика в споре с мэрией Уфы о взыскании с нее 170 млн рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
16 августа. Interfax-Russia.ru - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение суда предыдущей инстанции, признавшего правоту ООО "Стройинвест" (Уфа) в споре с администрацией Уфы о взыскании с мэрии 169,637 млн рублей убытков.

Согласно постановлению суда, размещенного в картотеке арбитражных дел, решение Арбитражного суда Башкирии оставлено без изменения, апелляционная жалоба горадминистрации - без удовлетворения.

Как сообщалось, разногласия между сторонами возникли по поводу размера убытков в виде упущенной выгоды - разницы между суммой затрат истца на реализацию проекта и суммой, которую он должен был получить при продаже жилья.

Первоначально застройщик намеревался взыскать с мэрии 2,057 млрд рублей, в том числе, 80,265 млн рублей убытков и 1,977 млрд рублей упущенной выгоды. Учитывая то, что доходы бюджета Уфы в 2018 году прогнозировались в объеме 20,268 млрд рублей, сумма требований была эквивалентной 1/10 городского бюджета.

Позднее истец сократил размер претензий до 169,6 млн рублей, в том числе, 82 млн рублей - реального ущерба, 87,6 млн рублей - упущенной выгоды, 120 тыс. рублей - расходов по экспертизе, 200 тыс. рублей - госпошлины.

В июне текущего года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования застройщика, обязав мэрию расторгнуть соответствующий договор с компанией от 2015 года, выплатить истцу причитающуюся сумму.

Снос и расселение ветхого и аварийного жилья в Уфе осуществлялись в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа предусматривает расселение в городе за период ее реализации 330 аварийных жилых домов, в которых проживает 12,381 тыс. человек.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Стройинвест" учрежден в Уфе в 2014 году, осуществляет разработку гравийных и песчаных карьеров, добычу глины и каолина. Владельцем компании является ее директор Наиль Ганеев.

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