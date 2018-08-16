Первая очередь "Тавриды" готова на 70%

16.08.18 10:46

Фото пресс-службы Госкомдорхоза

16 августа. Interfax-Russia.ru- Готовность первой очереди федеральной трассы "Тавриды" (по двум полосам дороги от Керчи до Симферополя) составляет 70%, сообщила пресс-служба госкомитета дорожного хозяйства Крыма в четверг.

"В рамках первой очереди строительства (на 1-4 этапах от Керчи до Симферополя - это 190 км) уложено 105,3 км асфальтобетона в двухполосном исполнении", - говорится в пресс-релизе

Общая готовность шоссе "Таврида" на сегодняшний день составляет 38%.

"Строители начали укладку асфальтобетона на всех семи участках трассы", - отмечается в сообщении.

Генеральный подрядчик (компания "ВАД") приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе шоссе в районе Бахчисарая. "Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах дороги. Все работы ведутся в соответствии с графиком", - приводятся в пресс-релизе слова главы Госкомдорхоза Крыма Сергея Карпова.

Кроме того, началась укладка на первой транспортной развязке пятого этапа в начале строящегося обхода Симферополя.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, длина шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Рабочее движение на первой очереди дороги откроется в декабре 2018 года, вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года.